Карпин о проигрыше «Ростова»: недонастроя не было

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Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Карпин о проигрыше «Ростова»: недонастроя не было
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«Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Проигрывали 1:2, нужно было бежать, прессинговать. Когда на одного человека меньше, это делать сложно. Тратили много сил при отборе, на атаку потом не хватало», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он отметил, что после забитого мяча его команда «подсела» психологически.

«Вместо того чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих. Недонастроя не было, абсолютно нет», — добавил специалист.

«Ростов» на своём поле проиграл «Маккаби» со счётом 1:2 и завершил выступление в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21.

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