Игрок киевского «Динамо» объяснил переход в «Уфу» желанием быть ближе к Дагестану
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- РИА Новости
По словам игрока, очень важную роль в его решении сыграли семейные обстоятельства.
«Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, их поддержка поможет мне прогрессировать и расти как профессионалу», — приводит слова Алибекова официальный сайт киевлян.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов.