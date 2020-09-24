Игрок киевского «Динамо» объяснил переход в «Уфу» желанием быть ближе к Дагестану

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Полузащитник киевского «Динамо» и молодёжной сборной Украины Ахмед Алибеков прокомментировал свой переход в «Уфу» на правах аренды.
Игрок киевского «Динамо» объяснил переход в «Уфу» желанием быть ближе к Дагестану
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По словам игрока, очень важную роль в его решении сыграли семейные обстоятельства.

«Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, их поддержка поможет мне прогрессировать и расти как профессионалу», — приводит слова Алибекова официальный сайт киевлян.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов.

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