Игрок киевского «Динамо» объяснил переход в «Уфу» желанием быть ближе к Дагестану

Полузащитник киевского «Динамо» и молодёжной сборной Украины Ахмед Алибеков прокомментировал свой переход в «Уфу» на правах аренды.

По словам игрока, очень важную роль в его решении сыграли семейные обстоятельства.

«Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, их поддержка поможет мне прогрессировать и расти как профессионалу», — приводит слова Алибекова официальный сайт киевлян.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов.