Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов

В матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов бельгийский «Гент» на своём поле проиграл киевскому «Динамо».

Матч, проходивший на «Геламко Арене» в Генте, завершился со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

В составе киевлян забивали Владислав Супряга и Карлос де Пена. Единственный мяч хозяев на счету Тима Кляйндиста.

С 53-й минуты гости играли в большинстве из-за удаления украинского футболиста «Гента» Романа Безуса.

Ответная встреча между этими соперниками состоится 29 сентября в Киеве.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21.