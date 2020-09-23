Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов

Короткая ссылка
В матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов бельгийский «Гент» на своём поле проиграл киевскому «Динамо».
Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов
  • Reuters

Матч, проходивший на «Геламко Арене» в Генте, завершился со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

В составе киевлян забивали Владислав Супряга и Карлос де Пена. Единственный мяч хозяев на счету Тима Кляйндиста.

С 53-й минуты гости играли в большинстве из-за удаления украинского футболиста «Гента» Романа Безуса.

Ответная встреча между этими соперниками состоится 29 сентября в Киеве. 

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить