Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов
- Reuters
Матч, проходивший на «Геламко Арене» в Генте, завершился со счётом 2:1 в пользу «Динамо».
В составе киевлян забивали Владислав Супряга и Карлос де Пена. Единственный мяч хозяев на счету Тима Кляйндиста.
С 53-й минуты гости играли в большинстве из-за удаления украинского футболиста «Гента» Романа Безуса.
Ответная встреча между этими соперниками состоится 29 сентября в Киеве.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21.