Кучеров сравнялся с Ковалёвым по результативным передачам в плей-офф НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по количеству результативных передач в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.
Кучеров сравнялся с Ковалёвым по результативным передачам в плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард сделал одну голевую передачу. Теперь всего на его счету 55 результативных пасов в плей-офф в карьере. По этому показателю Кучеров сравнялся с Алексеем Ковалёвым.

Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (124), второе место занимает Евгений Малкин (106), а тройку лучших замыкает Сергей Зубов (93).

Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом».

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