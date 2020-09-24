Кучеров сравнялся с Ковалёвым по результативным передачам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по количеству результативных передач в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард сделал одну голевую передачу. Теперь всего на его счету 55 результативных пасов в плей-офф в карьере. По этому показателю Кучеров сравнялся с Алексеем Ковалёвым.

Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (124), второе место занимает Евгений Малкин (106), а тройку лучших замыкает Сергей Зубов (93).

Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом».