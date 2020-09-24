Кучеров сравнялся с Ковалёвым по результативным передачам в плей-офф НХЛ
- Reuters
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В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард сделал одну голевую передачу. Теперь всего на его счету 55 результативных пасов в плей-офф в карьере. По этому показателю Кучеров сравнялся с Алексеем Ковалёвым.
Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (124), второе место занимает Евгений Малкин (106), а тройку лучших замыкает Сергей Зубов (93).
Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом».