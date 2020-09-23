СМИ: Ротенберг войдёт в тренерский штаб СКА на матч КХЛ с «Сибирью»

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Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг войдёт в тренерский штаб команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской «Сибирью».
СМИ: Ротенберг войдёт в тренерский штаб СКА на матч КХЛ с «Сибирью»
  • Reuters

Как сообщает Sport24, из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербургской команды отсутствуют больше половины игроков основного состава, а также Валерий Брагин и его помощники.

Отмечается, что, помимо Ротенберга, в тренерский штаб на матч войдут тренер-методист Ларс Юханссон и канадский тренер по развитию Дэниэл Бохнер.

Матч СКА — «Сибирь» состоится 23 сентября и начнётся в 19:30 мск.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили массовое заболевание игроков и тренеров коронавирусом.

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