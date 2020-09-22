В «Локомотиве» подтвердили массовое заболевание игроков и тренеров коронавирусом

В ярославском «Локомотиве» прокомментировали появившуюся ранее информацию о 30 положительных тестах на коронавирус среди членов команды.

«После выявления случаев заражения COVID-19 команда в полном составе, согласно предписанию Роспотребнадзора, отправлена на карантин. Игроки, тренеры и персонал проходят регулярное медицинское тестирование. Результаты последних тестов от 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ. Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет возможно», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус.