В «Локомотиве» подтвердили массовое заболевание игроков и тренеров коронавирусом

Короткая ссылка
В ярославском «Локомотиве» прокомментировали появившуюся ранее информацию о 30 положительных тестах на коронавирус среди членов команды.
В «Локомотиве» подтвердили массовое заболевание игроков и тренеров коронавирусом
  • @hclokomotiv
  • Twitter

«После выявления случаев заражения COVID-19 команда в полном составе, согласно предписанию Роспотребнадзора, отправлена на карантин. Игроки, тренеры и персонал проходят регулярное медицинское тестирование. Результаты последних тестов от 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ. Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет возможно», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить