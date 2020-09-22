СМИ: Около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус

По результатам тестирования игроков ярославского «Локомотива» в клубе обнаружена массовая вспышка заболевания коронавирусом.

«Проведённое в «Локомотиве» тестирование хоккеистов на коронавирус выявило около 30 положительных результатов. Количество выявленных больных по итогам тестирования, проведённого лигой, существенно меньше», — сообщил РИА Новости анонимный источник.

«Локомотив» 22 сентября должен был провести в Мытищах матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня».

Ранее «Локомотив» отказался приезжать в Мытищи на матч с «Куньлунем» из-за коронавируса.