«Локомотив» отказался приезжать в Мытищи на матч с «Куньлунем» из-за коронавируса

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Ярославский «Локомотив» отказался от встречи с «Куньлунем» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» отказался приезжать в Мытищи на матч с «Куньлунем» из-за коронавируса
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Матч должен состояться 22 сентября в Мытищах. Однако пятью днями ранее у нескольких игроков «Локомотива» появились признаки COVID-19. По состоянию на 20 сентября заболевание было выявлено у трёх хоккеистов.

«Команда находится в Ярославле и на игру не поедет», — приводит слова представителя ярославцев ТАСС.

Ранее сообщалось, что главный тренер и два хоккеиста клуба «Салават Юлаев» заболели коронавирусом.

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