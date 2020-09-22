«Локомотив» отказался приезжать в Мытищи на матч с «Куньлунем» из-за коронавируса

Ярославский «Локомотив» отказался от встречи с «Куньлунем» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Матч должен состояться 22 сентября в Мытищах. Однако пятью днями ранее у нескольких игроков «Локомотива» появились признаки COVID-19. По состоянию на 20 сентября заболевание было выявлено у трёх хоккеистов.

«Команда находится в Ярославле и на игру не поедет», — приводит слова представителя ярославцев ТАСС.

Ранее сообщалось, что главный тренер и два хоккеиста клуба «Салават Юлаев» заболели коронавирусом.