Генеральный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Курносов сообщил о выявлении трёх случаев заболевания коронавирусной инфекцией в команде.

«После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза», — приводит слова Курносова пресс-служба клуба.

Он отметил, что заболевание у игроков и тренера протекает бессимптомно.

«Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», — добавил гендиректор клуба.

17 сентября «Салават Юлаев» в Казани сыграл с «Ак Барсом» (поражение 1:4), а 19 сентября — в Москве с «Куньлунь Ред Стар» (победа по буллитам 3:2).

Главный тренер и двое хоккеистов «Салавата Юлаева» заболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в ярославском «Локомотиве» выявлено три случая заболевания коронавирусом.