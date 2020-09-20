В ХК «Локомотив» выявлены три случая заболевания коронавирусом

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В ярославском «Локомотиве» зафиксированы три случая заболевания коронавирусом и у нескольких человек симптомы ОРВИ.
В ХК «Локомотив» выявлены три случая заболевания коронавирусом
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Все заболевшие коронавирусом, а также хоккеисты и члены клуба с симптомами ОРВИ были изолированы.

Из-за вспышки COVID-19 в «Локомотиве» матч ярославской команды против «Куньлунь Ред Стар», запланированный на 22 сентября, был перенесён на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах.

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