В ХК «Локомотив» выявлены три случая заболевания коронавирусом

В ярославском «Локомотиве» зафиксированы три случая заболевания коронавирусом и у нескольких человек симптомы ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Все заболевшие коронавирусом, а также хоккеисты и члены клуба с симптомами ОРВИ были изолированы.

Из-за вспышки COVID-19 в «Локомотиве» матч ярославской команды против «Куньлунь Ред Стар», запланированный на 22 сентября, был перенесён на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах.