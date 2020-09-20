Матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах

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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» не состоится в назначенный срок из-за вспышки коронавируса в составе обеих команд.
Матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает пресс-служба лиги. У ряда игроков и сотрудников «Торпедо» наблюдаются симптомы ОРВИ. У четверых подтвердился коронавирус. Часть хоккеистов основной команды помещена в изоляцию. В составе «Динамо» пять положительных результатов на COVID-19.

Матч между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» был запланирован на 22 сентября.

Ранее московское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче КХЛ.

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