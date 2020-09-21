РФС объявил о запуске проекта «Академия»
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба РФС. Задачей данного проекта станет создание собственной площадки для подготовки квалифицированных кадров во всех областях футбола.
На данном этапе академия реализует программу обучения для тренеров категорий Pro и A, а также программу для футбольных арбитров «Таланты и наставники», разработанную совместно с судейским комитетом РФС.
В ближайшее время будут запущены программы обучения футбольных менеджеров различного уровня: от руководителей по развитию молодёжного футбола до управляющего звена профессионального клуба. Также будет расширен спектр направлений тренерских программ.
Ранее сообщалось, что Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телеправам.