РФС объявил о запуске проекта «Академия»

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске образовательного проекта для тренеров, функционеров и арбитров под названием «Академия РФС».
РФС объявил о запуске проекта «Академия»
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба РФС. Задачей данного проекта станет создание собственной площадки для подготовки квалифицированных кадров во всех областях футбола.

На данном этапе академия реализует программу обучения для тренеров категорий Pro и A, а также программу для футбольных арбитров «Таланты и наставники», разработанную совместно с судейским комитетом РФС.

В ближайшее время будут запущены программы обучения футбольных менеджеров различного уровня: от руководителей по развитию молодёжного футбола до управляющего звена профессионального клуба. Также будет расширен спектр направлений тренерских программ.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телеправам.

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