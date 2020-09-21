Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телеправам

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу Российской премьер-лиги (РПЛ), которая должна будет оценить эффективность действующего телевизионного контракта.

«На заседании общее собрание РПЛ утвердило состав рабочей группы по оценке эффективности телевизионного контракта. Её возглавил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Первое совещание рабочей группы прошло после заседания общего собрания», — говорится в сообщении РПЛ.

Кикнадзе имеет более чем 20-летний опыт работы на телевидении в качестве редактора, комментатора, телеведущего и медиаменеджера.

Ранее клубы РПЛ приняли новый устав организации.