Источник: клубы РПЛ приняли новый устав организации

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) был принят новый устав организации.

Как сообщает «РБ-Спорт», клубы проголосовали за новый устав РПЛ, в котором содержатся изменения, рекомендованные Российским футбольным союзом (РФС) после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента лиги.

Согласно новому уставу, клубы могут поменять президента РПЛ с помощью голосования. Пункт выглядит следующим образом:

«Президент досрочно прекращает свои полномочия в случае:

— по решению общего собрания членов Премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Премьер-лиги;

— установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-лиге;

— признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;

— личной просьбы об отставке».

При этом при подготовке нового устава в текст пункта о смене президента, по информации источника, необъяснимым образом были внесены изменения, но было принято решение вернуться к исходному варианту.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России по футболу между «Ротором» и ставропольским «Динамо» не состоится.