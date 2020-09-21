Источник: клубы РПЛ приняли новый устав организации
- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», клубы проголосовали за новый устав РПЛ, в котором содержатся изменения, рекомендованные Российским футбольным союзом (РФС) после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента лиги.
Согласно новому уставу, клубы могут поменять президента РПЛ с помощью голосования. Пункт выглядит следующим образом:
«Президент досрочно прекращает свои полномочия в случае:
— по решению общего собрания членов Премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Премьер-лиги;
— установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-лиге;
— признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния;
— личной просьбы об отставке».
При этом при подготовке нового устава в текст пункта о смене президента, по информации источника, необъяснимым образом были внесены изменения, но было принято решение вернуться к исходному варианту.
Ранее сообщалось, что матч Кубка России по футболу между «Ротором» и ставропольским «Динамо» не состоится.