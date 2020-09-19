Щербакова о возвращении Медведевой к Тутберидзе: у меня был такой же шок, как у всех

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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала возвращение Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.
Щербакова о возвращении Медведевой к Тутберидзе: у меня был такой же шок, как у всех
  • РИА Новости

«Я абсолютно не ожидала увидеть Женю на тренировке, никаких предпосылок в моей голове не было, такой же шок, как у всех. Но с Женей мы уже много лет катались, так что обстановка привычная, работаем так же, как и раньше», — приводит слова Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Медведева тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября Медведева объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее Алексей Ягудин высказал мнение, сложится ли сотрудничество Медведевой с Тутберидзе.

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