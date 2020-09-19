В рижском хоккейном клубе «Динамо» произошла вспышка COVID-19

Как минимум пять представителей рижского хоккейного клуба «Динамо» заболели коронавирусом.

Об этом сообщает Sportacentrs.

При этом председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис не стал отрицать информацию о случаях коронавируса в «Динамо».

«Наша команда сдала тесты, теперь мы ждём результаты анализов. Пока ничего конкретного нет. Впрочем, то, что есть случаи заражения, мы понимаем. Мы пытаемся понять, сколько, что и почему», — сказал Савицкис.

В следующем матче «Динамо» должно сыграть с нижегородским «Торпедо». Встреча запланирована на 22 сентября.

Ранее сообщалось, что матч ФНЛ «Акрон» — «Енисей» отменён из-за вспышки коронавируса в красноярской команде.