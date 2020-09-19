Матч ФНЛ «Акрон» — «Енисей» отменён из-за вспышки коронавируса в красноярской команде
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- РИА Новости
Как уточняется на сайте ФНЛ, на основании предписания главного государственного санитарного врача по Ярославской области в отношении ряда игроков «Енисея» был введён режим санитарных ограничительных мероприятий (карантин).
Матч отменён, решение о его судьбе примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).
«Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Енисея» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — отмечается на сайте ФНЛ.
Ранее сообщалось, что «Балтика» поднялась на третье место в ФНЛ после ничьей со «СКА-Хабаровском».