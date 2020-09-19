Матч ФНЛ «Акрон» — «Енисей» отменён из-за вспышки коронавируса в красноярской команде

Матч 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Акрон» — «Енисей», запланированный на 23 сентября, не состоится из-за вспышки коронавируса в красноярском клубе.

Как уточняется на сайте ФНЛ, на основании предписания главного государственного санитарного врача по Ярославской области в отношении ряда игроков «Енисея» был введён режим санитарных ограничительных мероприятий (карантин).

Матч отменён, решение о его судьбе примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Енисея» скорейшего выздоровления, а болельщикам — возвращения футбола», — отмечается на сайте ФНЛ.

Ранее сообщалось, что «Балтика» поднялась на третье место в ФНЛ после ничьей со «СКА-Хабаровском».