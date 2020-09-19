«Балтика» поднялась на третье место в ФНЛ после ничьей со «СКА-Хабаровском»

«СКА-Хабаровск» и калининградская «Балтика» не смогли распечатать ворота друг друга в стартовом матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча на Дальнем Востоке завершилась со счётом 0:0.

«Балтика» поднялась на третье место в турнирной таблице, а хабаровчане находятся на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Химкам» семь мячей в матче РПЛ.