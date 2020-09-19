Грузинский политик назвал вылет «Динамо» из Лиги Европы «местью» России

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Бывший депутат парламента Грузии и доктор филологических наук Леван Бердзенишвили отреагировал на победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Грузинский политик назвал вылет «Динамо» из Лиги Европы «местью» России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Не будем скрывать, что мы счастливы. Это своего рода месть за всё: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия — наш последний завоеватель, поэтому меня эти эмоции не удивляют», — цитирует Бердзенишвили Popsport.

Бердзенишвили отметил, что радость за эту победу также основана на 70-летнем сосуществовании в границах одного государства: по его мнению, к грузинам плохо относились в течение этого времени. Он также назвал Россию худшим соседом Грузии.

17 октября «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

Ранее тренер Кирилл Новиков заявил, что продолжит работу в «Динамо».

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