Грузинский политик назвал вылет «Динамо» из Лиги Европы «местью» России

Бывший депутат парламента Грузии и доктор филологических наук Леван Бердзенишвили отреагировал на победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Не будем скрывать, что мы счастливы. Это своего рода месть за всё: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия — наш последний завоеватель, поэтому меня эти эмоции не удивляют», — цитирует Бердзенишвили Popsport.

Бердзенишвили отметил, что радость за эту победу также основана на 70-летнем сосуществовании в границах одного государства: по его мнению, к грузинам плохо относились в течение этого времени. Он также назвал Россию худшим соседом Грузии.

17 октября «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

Ранее тренер Кирилл Новиков заявил, что продолжит работу в «Динамо».