Новиков заявил, что продолжит работу в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что продолжит работу с командой, несмотря на вылет клуба из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.

«Никаких оправданий я не ищу, о чём и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и все, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо». Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы», — написал Новиков в своём Instagram.

17 октября «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в квалификации.

Ранее появилась информация, что «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ.