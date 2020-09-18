Новиков заявил, что продолжит работу в «Динамо»
- РИА Новости
«Никаких оправданий я не ищу, о чём и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и все, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо». Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы», — написал Новиков в своём Instagram.
17 октября «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в квалификации.
Ранее появилась информация, что «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ.