СМИ: «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Новиков может быть уволен в ближайшее время. Однако не исключено, что тренер сохранит работу до матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», запланированного на 21 сентября.
«Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы.