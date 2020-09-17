СМИ: «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ

Руководство московского «Динамо» начало поиски замены нынешнему главному тренеру команды Кириллу Новикову, под руководством которого клуб вылетел из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Новиков может быть уволен в ближайшее время. Однако не исключено, что тренер сохранит работу до матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», запланированного на 21 сентября.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы.