СМИ: «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ

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Руководство московского «Динамо» начало поиски замены нынешнему главному тренеру команды Кириллу Новикову, под руководством которого клуб вылетел из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
СМИ: «Динамо» начало поиски нового главного тренера после вылета из ЛЕ
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Новиков может быть уволен в ближайшее время. Однако не исключено, что тренер сохранит работу до матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», запланированного на 21 сентября.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы.

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