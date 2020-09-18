Бакаев рассказал, как распределяет свою зарплату в семье

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что одну из своих зарплатных карт отдал родителям.
Бакаев рассказал, как распределяет свою зарплату в семье
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У меня две карты. Зарплатная — у родителей, я контролирую её через телефон, вижу, что они оплачивают. Второй пользуюсь я. Если покупают что-то дорогое, звонит мама: «Ты не бойся, это мы». До сих пор спрашивают: «Можем ли купить эту вещь?» — «Это ваши деньги, покупайте что хотите». У нас нет «твоё» и «моё» — всё общее», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

Бакаев является воспитанником московского «Спартака». Всего на его счету 51 матч, 11 голов и 18 результативных передач в составе красно-белых.

Ранее актёр Михаил Боярский выразил сомнение, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул.

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