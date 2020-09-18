Боярский сомневается, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул
«Это популизм. «Красно-белым» еще далеко до той формы, в которой находится «Зенит». Я понимаю, «Спартак» — хорошая, любимая Москвой команда. Визитная карточка столицы. Посмотрим, как эти карточки сложатся в итоге. У нас будет очная встреча и, уверен, мы покажем свой уровень. Не думаю, что спартаковцы станут конкурентом в борьбе за титул», — цитирует Боярского «Спорт-экспресс».
После семи сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 16 очков. «Спартак» занимает третью строчку и уступает лидеру два очка.
Ранее Мостовой выдвинул претензии наставнику «Спартака» Тедеско.