Мостовой выдвинул претензии наставнику «Спартака» Тедеско
По словам ветерана, ему не всё нравится в игре красно-белых.
«Возвращаясь к тому, что мы видели два-три дня назад, оставив за скобками матч с «Родиной», есть замечания и много претензий к главному тренеру. Одни игроки играют, а другие нет. Не всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у «Спартака» не получается иногда то, что мы от него ждём», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом.