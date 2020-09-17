Мостовой выдвинул претензии наставнику «Спартака» Тедеско

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой проанализировал выступление команды в текущем сезоне.

По словам ветерана, ему не всё нравится в игре красно-белых.

«Возвращаясь к тому, что мы видели два-три дня назад, оставив за скобками матч с «Родиной», есть замечания и много претензий к главному тренеру. Одни игроки играют, а другие нет. Не всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у «Спартака» не получается иногда то, что мы от него ждём», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом.