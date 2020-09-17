Игнатьев высказался о нынешнем уровне сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отмечает, что национальная команда страны пока не может обыгрывать записных фаворитов, но вполне достойно играет против равных соперников.

«Наша команда решает все те задачи, которые ей посильны. Сборная за счёт мобилизации и уважения к болельщикам уже не уступает всем тем, кто вровень с нами или ниже. К сожалению, в силу объективных причин пока не получается выиграть у условной Бельгии, которая просто сильнее нас. Мы долго будем вспоминать победу над Испанией, но команды её класса пока сложно обыгрывать регулярно. Пока же надо поддерживать то, с чего начали, и пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону», — сказал экс-тренер российской сборной.

Ранее Игнатьев высказался о положении сборной России в обновлённом рейтинге ФИФА.