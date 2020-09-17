Игнатьев высказался о нынешнем уровне сборной России по футболу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отмечает, что национальная команда страны пока не может обыгрывать записных фаворитов, но вполне достойно играет против равных соперников.
Игнатьев высказался о нынешнем уровне сборной России по футболу
  • Reuters

«Наша команда решает все те задачи, которые ей посильны. Сборная за счёт мобилизации и уважения к болельщикам уже не уступает всем тем, кто вровень с нами или ниже. К сожалению, в силу объективных причин пока не получается выиграть у условной Бельгии, которая просто сильнее нас. Мы долго будем вспоминать победу над Испанией, но команды её класса пока сложно обыгрывать регулярно. Пока же надо поддерживать то, с чего начали, и пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону», — сказал экс-тренер российской сборной.

Ранее Игнатьев высказался о положении сборной России в обновлённом рейтинге ФИФА.

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