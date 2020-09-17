Игнатьев — о рейтинге ФИФА: дела у сборной России становятся лучше

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал обновлённый рейтинг силы национальных команд, в котором россияне поднялись на шесть позиций.

«Я бы не стал считать новостью попадание на 32-е место. Если бы стали первыми или вошли в тройку, то это было бы престижно и интересно. Но есть динамика, есть команда, которая пытается не двигаться по рейтингу, а просто делать своё дело. Нас скорее порадовали две последние победы. Мы же не думали во время игр, что хорошо бы продвинуться в рейтинге. Команда делает всё возможное, а остальное — это условности. Что-то может значить присутствие в первой десятке, тогда у спонсоров появляется интерес к сборной. Можно сказать, что у команды дела становятся лучше, но не настолько, чтобы можно было хлопать в ладоши», — сказал Игнатьев RT.

Также специалист добавил, что улучшение рейтинга позволит сборной России претендовать на попадание во вторую корзину при жеребьёвке квалификационных групп к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

«Когда находишься в более высокой корзине, то задаёшь некоторую направленность. Уже не ты на кого-то смотришь, а на тебя. То, что мы можем оказаться во второй корзине, является положительным результатом, потому что к нам в группу смогут попасть более слабые соперники», — добавил Игнатьев.

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная России поднялась с 38-го на 32-е место.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.