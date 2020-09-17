Немков вспомнил, как познакомился с Фёдором Емельяненко

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, как познакомился с прославленным российским бойцом Фёдором Емельяненко.
Немков вспомнил, как познакомился с Фёдором Емельяненко
  • © Страница Вадима Немкова
  • Instagram

«Думаю, это было в 2008—2009 году. Он тогда готовился к битве с Бреттом Роджерсом. Я учился в школе, а всё лето проводил на сборах в Старом Осколе, в лагере «Радуга». В то время там занимался Фёдор. Так и познакомились. Но сомневаюсь, что в те времена он относился ко мне серьёзно. Я тогда был обычный школяр. Ещё ничего не выиграл. Насколько помню, мы даже особо не пообщались. Просто познакомились», — рассказал Немков RT.

Он отметил, что более тесно начал общаться с Емельяненко во время его подготовки к возвращению в ММА в 2015 году.

«В моём послужном списке уже было несколько профессиональных боёв, я был чемпионом мира по самбо. Причём Емельяненко был секундантом на первенстве планеты в Японии. Наверное, тогда Фёдор начал понимать, что из меня может что-то получиться», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить