Немков вспомнил, как познакомился с Фёдором Емельяненко

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, как познакомился с прославленным российским бойцом Фёдором Емельяненко.

«Думаю, это было в 2008—2009 году. Он тогда готовился к битве с Бреттом Роджерсом. Я учился в школе, а всё лето проводил на сборах в Старом Осколе, в лагере «Радуга». В то время там занимался Фёдор. Так и познакомились. Но сомневаюсь, что в те времена он относился ко мне серьёзно. Я тогда был обычный школяр. Ещё ничего не выиграл. Насколько помню, мы даже особо не пообщались. Просто познакомились», — рассказал Немков RT.

Он отметил, что более тесно начал общаться с Емельяненко во время его подготовки к возвращению в ММА в 2015 году.

«В моём послужном списке уже было несколько профессиональных боёв, я был чемпионом мира по самбо. Причём Емельяненко был секундантом на первенстве планеты в Японии. Наверное, тогда Фёдор начал понимать, что из меня может что-то получиться», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым.