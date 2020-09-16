В новокузнецком «Металлурге» произошла вспышка коронавируса

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус рассказал, что несколько хоккеистов и тренеров новокузнецкого «Металлурга» заболели коронавирусом.

По его словам, команда проводила сборы в Саранске, после чего стартовал сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

«Вернулись домой буквально позавчера и сразу поселились в гостинице, потому что по приезде домой руководство клуба и врач приняли решение поселиться в гостинице и сделать тесты, как и положено. Тесты показали наличие положительных результатов на коронавирус у нескольких игроков и тренеров команды», — цитирует Мяуса РИА Новости.

Он отметил, что 16 сентября будет проведено повторное тестирование, по итогам которого станет ясно, сколько именно игроков инфицировано. Кроме того, министр заявил, что «Металлург» попросит перенести два матча ВХЛ.

21 сентября «Металлург» должен был сыграть с «Тамбовом», а 23 сентября — с воронежским «Бураном».

Ранее ФК БАТЭ сообщил о двух заболевших коронавирусом футболистах перед матчем ЛЕ.