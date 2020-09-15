БАТЭ сообщил о двух заболевших коронавирусом футболистах перед матчем ЛЕ

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Футболисты белорусского БАТЭ Игорь Стасевич и Станислав Драгун заболели коронавирусом перед матчем второго отборочного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА.
БАТЭ сообщил о двух заболевших коронавирусом футболистах перед матчем ЛЕ

Об этом сообщается на сайте белорусского клуба. У Стасевича и Драгуна появились признаки коронавирусной инфекции после пребывания в сборной Белоруссии, в связи с чем полузащитники в течение недели находились в изоляции.

15 сентября у обоих игроков подтвердились положительные результаты тестов на коронавирус. Результаты анализов других игроков, тренеров и административного персонала оказались отрицательными.

Матч Лиги Европы ЦСКА — БАТЭ состоится 17 сентября в Софии.

Ранее сообщалось, что Тейлор рассудит «Баварию» и «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА.

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