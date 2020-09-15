БАТЭ сообщил о двух заболевших коронавирусом футболистах перед матчем ЛЕ
Об этом сообщается на сайте белорусского клуба. У Стасевича и Драгуна появились признаки коронавирусной инфекции после пребывания в сборной Белоруссии, в связи с чем полузащитники в течение недели находились в изоляции.
15 сентября у обоих игроков подтвердились положительные результаты тестов на коронавирус. Результаты анализов других игроков, тренеров и административного персонала оказались отрицательными.
Матч Лиги Европы ЦСКА — БАТЭ состоится 17 сентября в Софии.
Ранее сообщалось, что Тейлор рассудит «Баварию» и «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА.