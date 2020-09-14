Николич: «Локомотиву» не хватает уверенности

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (0:0).

«Последние 30 минут мы проводили атаки и контратаки, нам не хватает уверенности, нужно качественно играть в одно-два касания. Мы будем через шесть дней играть против «Тамбова», затем ЦСКА, потом «Химки». До Лиги чемпионов будет ещё много матчей. Сейчас готовимся к «Тамбову», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее Карпин заявил, что «Ростов» создал много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов.