Николич: «Локомотиву» не хватает уверенности

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (0:0).
Николич: «Локомотиву» не хватает уверенности
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Последние 30 минут мы проводили атаки и контратаки, нам не хватает уверенности, нужно качественно играть в одно-два касания. Мы будем через шесть дней играть против «Тамбова», затем ЦСКА, потом «Химки». До Лиги чемпионов будет ещё много матчей. Сейчас готовимся к «Тамбову», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее Карпин заявил, что «Ростов» создал много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов.

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