Карпин: мы создали много моментов против команды, которая играет в ЛЧ

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0).
Карпин: мы создали много моментов против команды, которая играет в ЛЧ
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Беспокоит ли малое количество забитых мячей? Нет, не беспокоит. Меня беспокоило бы, если бы моментов совсем не было. Меня беспокоила лишь одна игра — с «Динамо», где мы создали полтора момента. Сегодня мы создали много возможностей против команды, которая играет в Лиге чемпионов, на секундочку. У них было десять игроков за линией мяча, было тяжело. Если мы так будем играть, то результат придёт», — заявил Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.

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