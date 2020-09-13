СМИ рассказали, как футболист МЮ Гринвуд использовал веселящий газ
- Reuters
Издание The Sun опубликовало видео, на котором игрок накачивает воздушный шар с помощью баллона, а после этого вдыхает содержание шарика.
«Мэйсон часто приходит домой после вечеринок и любит хорошо провести время», — говорится в сообщении неназванного источника.
Ранее в «Манчестер Сити» и МЮ отреагировали на отстранение Филипа Фодена и Гринвуда от сборной Англии за нарушение карантина. После матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели девушек в отель, где располагалась команда.
Mason Greenwood filmed inhaling hippy crack weeks before England debut shamehttps://t.co/qJGasjUU2Wpic.twitter.com/H6cKT6bmDD— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 12, 2020