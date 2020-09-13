СМИ рассказали, как футболист МЮ Гринвуд использовал веселящий газ

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был замечен за использованием оксида азота, также известного как веселящий газ.

Издание The Sun опубликовало видео, на котором игрок накачивает воздушный шар с помощью баллона, а после этого вдыхает содержание шарика.

«Мэйсон часто приходит домой после вечеринок и любит хорошо провести время», — говорится в сообщении неназванного источника.

Ранее в «Манчестер Сити» и МЮ отреагировали на отстранение Филипа Фодена и Гринвуда от сборной Англии за нарушение карантина. После матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели девушек в отель, где располагалась команда.