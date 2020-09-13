СМИ рассказали, как футболист МЮ Гринвуд использовал веселящий газ

Короткая ссылка
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был замечен за использованием оксида азота, также известного как веселящий газ.
СМИ рассказали, как футболист МЮ Гринвуд использовал веселящий газ
  • Reuters

Издание The Sun опубликовало видео, на котором игрок накачивает воздушный шар с помощью баллона, а после этого вдыхает содержание шарика.

«Мэйсон часто приходит домой после вечеринок и любит хорошо провести время», — говорится в сообщении неназванного источника.

Ранее в «Манчестер Сити» и МЮ отреагировали на отстранение Филипа Фодена и Гринвуда от сборной Англии за нарушение карантина. После матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели девушек в отель, где располагалась команда. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить