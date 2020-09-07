В «Манчестер Сити» и МЮ отреагировали на отстранение Фодена и Гринвуда от сборной Англии
- Мэйсон Гринвуд
- Reuters
- © WOLFGANG RATTAY
«Очевидно, что поведение Фила было абсолютно недопустимым. Оно не только противоречит строгим правилам, связанным с COVID-19, но и находится значительно ниже тех стандартов, которых ожидают от игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии», — приводит заявление «горожан» журналист Джонатан Смит в Twitter.
«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, выразил недовольство поведением Гринвуда.
«Манчестер Юнайтед» находится на связи с Футбольной ассоциацией. Клуб разочарован поведением Гринвуда в этой ситуации», — говорится в сообщении МЮ, которое в Twitter опубликовала журналистка Шарлотта Данкер.
Ранее сообщалось, что Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии по футболу за нарушение правил карантина. После матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели в отель, где располагалась команда, девушек.