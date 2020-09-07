В «Манчестер Сити» и МЮ отреагировали на отстранение Фодена и Гринвуда от сборной Англии

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В футбольных клубах «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» отреагировали на отстранение полузащитника Филипа Фодена и нападающего Мэйсона Гринвуда от сборной Англии за нарушение карантина.
В «Манчестер Сити» и МЮ отреагировали на отстранение Фодена и Гринвуда от сборной Англии
  • Мэйсон Гринвуд
  • Reuters
  • © WOLFGANG RATTAY

«Очевидно, что поведение Фила было абсолютно недопустимым. Оно не только противоречит строгим правилам, связанным с COVID-19, но и находится значительно ниже тех стандартов, которых ожидают от игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии», — приводит заявление «горожан» журналист Джонатан Смит в Twitter

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, выразил недовольство поведением Гринвуда.

«Манчестер Юнайтед» находится на связи с Футбольной ассоциацией. Клуб разочарован поведением Гринвуда в этой ситуации», — говорится в сообщении МЮ, которое в Twitter опубликовала журналистка Шарлотта Данкер.

Ранее сообщалось, что Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии по футболу за нарушение правил карантина. После матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели в отель, где располагалась команда, девушек. 

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