СМИ: Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии по футболу за нарушение правил карантина
- Филип Фоден
- Reuters
- © PETER POWELL
Как сообщает Daily Mail, после матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели в отель, где располагалась команда, девушек. Известно это стало после того, как гостьи игроков поделились видеороликом из номера в одной из социальных сетей.
Отмечается, что Гринвуд расстался со своей девушкой весной. Фоден же находится в длительных отношениях, и у него есть двухлетний ребёнок.
В ближайшее время Фоден и Гринвуд вернутся на родину. Сборная Англии же отправится в Копенгаген, где сыграет со сборной Дании во втором туре Лиги наций.
Ранее сообщалось, что Младенович и Бабош сняты с US Open из-за карантина.