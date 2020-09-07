СМИ: Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии по футболу за нарушение правил карантина

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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд покинут расположение сборной Англии по футболу из-за нарушения правил карантина.
СМИ: Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии по футболу за нарушение правил карантина
  • Филип Фоден
  • Reuters
  • © PETER POWELL

Как сообщает Daily Mail, после матча с Исландией в Лиге наций (1:0) спортсмены привели в отель, где располагалась команда, девушек. Известно это стало после того, как гостьи игроков поделились видеороликом из номера в одной из социальных сетей.

Отмечается, что Гринвуд расстался со своей девушкой весной. Фоден же находится в длительных отношениях, и у него есть двухлетний ребёнок.

В ближайшее время Фоден и Гринвуд вернутся на родину. Сборная Англии же отправится в Копенгаген, где сыграет со сборной Дании во втором туре Лиги наций. 

Ранее сообщалось, что Младенович и Бабош сняты с US Open из-за карантина.

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