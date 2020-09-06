Младенович и Бабош сняты с US Open из-за карантина
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA), это связано с тем, что французская теннисистка контактировала с переболевшим коронавирусом соотечественником Бенуа Пэром.
«USTA должна следовать указаниям властей города, штата, округа. Все теннисисты, которые находились с тесном контакте с заболевшим игроком, должны быть помещены в карантин в своих номерах на оставшийся карантинный период», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Звонарёва и Зигемунд вышли в третий круг парного турнира US Open.