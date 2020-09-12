Нурмагомедов о бое с Гэтжи: я не собираюсь за километр бросаться в ноги, лишь бы не пропустить в стойке

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей стратегии на бой с американцем Джастином Гэтжи.

«Когда я дрался с Макгрегором, я удивил всех, когда дрался с Барбозой — удивил, с дос Аньосом — тоже. Порье тоже бил. Это все лучшие ударники за всю историю UFC, и я со всеми этими пацанами дрался в стойке, и никаких проблем не было. Да, Гэтжи обладает хорошей ударной техникой, но я не собираюсь за километр бросаться в ноги, лишь бы не пропустить в стойке. Бой начнётся на ногах, будем биться, как всегда: борьба, ударка, борьба, ударка — на два этажа. И тогда посмотрим, чья ударка лучше», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» UFС в Абу-Даби 24 октября.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов приостановил подготовку к бою с Гэтжи.