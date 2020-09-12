Нурмагомедов приостановил подготовку к бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов приостановил подготовку с поединку с американцем Джастином Гэтжи.

«Подготовка проходит отлично. Прилетел в Абу-Даби, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвящённом отцу, то заметили, что я был в маске, — это тоже связано с зубом. Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока всё идёт нормально, активная работа началась ещё в июле», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» UFС в Абу-Даби 24 октября.

Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов назвал самого сильного соперника в карьере Нурмагомедова.