Бутырская: не думаю, что государство обеднеет, если немного поплатит Загитовой

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала призыв вывести олимпийскую чемпионку Алину Загитову из состава сборной России из-за её снятия с контрольных прокатов.

«Алина сама знает, что делать, а шанс вернуться всегда есть. Понятно, что этот сезон она пропустит. Это уже очевидно. Вспомните остальных фигуристов, которые пытались закончить карьеру. Они достаточно долго держали за собой место в сборной. Почему Алина не имеет на это право? Может, у Алины будет по-другому. Сегодня она отвела «Ледниковый период», а потом вдруг скажет: «Друзья, я так хочу соревноваться! Дайте мне возможность». Я думаю, что мы должны её дать. Алина это право заслужила», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».

Она выразила уверенность, что Загитова не будет намеренно затягивать с оглашением своего решение о карьере.

«Я вас уверяю, что место Алины в сборной займёт кто-то другой. Никто не будет держать его свободным. Что касается Алины, то, насколько я помню из контракта, нельзя человека взять и выгнать. Есть зазор — год, два. Если не выступаешь, то автоматически выбываешь. Алина сделала столько для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег», — добавила фигуристка.

Приостановившая спортивную карьеру Загитова, несмотря на это, вошла в состав сборной России, но отказалась от выступления на контрольных прокатах национальной команды, которые пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России.