Кожевников: я предлагал начать сезон КХЛ в октябре, чтобы заболевшие коронавирусом успели выздороветь

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о ситуации с коронавирусом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после сообщения о переносе матчей финского «Йокерита» из-за заболевания игроков.

«Могу сказать, что они молодцы, берегут своих игроков. Здоровье и жизнь людей важнее очков. Я предлагал не торопиться и начать сезон в октябре, чтобы заболевшие клубы и игроки успели выздороветь. Возможно, тогда не случилось бы того, что происходит сейчас. Но совет директоров решил так, как решил, и ничего не поделать», — приводит слова Кожевникова Sport24.

Он отметил, что на случай возрастания количества перенесённых матчей есть регламент лиги и нужно действовать строго в его рамках.

«Удастся ли закончить этот сезон, зависит от пандемии. Мы сейчас ничего не можем сделать. Как только вакцина появится, можно будет всех вакцинировать. Но как решит совет директоров КХЛ, так и будет», — добавил эксперт.

Сезон-2020/21 КХЛ стартовал 2 сентября.

Ранее стало известно, что несколько матчей «Йокерита» в КХЛ отложено из-за возможного заболевания коронавирусом в команде.