Кожевников: я предлагал начать сезон КХЛ в октябре, чтобы заболевшие коронавирусом успели выздороветь

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о ситуации с коронавирусом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после сообщения о переносе матчей финского «Йокерита» из-за заболевания игроков.
Кожевников: я предлагал начать сезон КХЛ в октябре, чтобы заболевшие коронавирусом успели выздороветь
  • РИА Новости

«Могу сказать, что они молодцы, берегут своих игроков. Здоровье и жизнь людей важнее очков. Я предлагал не торопиться и начать сезон в октябре, чтобы заболевшие клубы и игроки успели выздороветь. Возможно, тогда не случилось бы того, что происходит сейчас. Но совет директоров решил так, как решил, и ничего не поделать», — приводит слова Кожевникова Sport24.

Он отметил, что на случай возрастания количества перенесённых матчей есть регламент лиги и нужно действовать строго в его рамках.

«Удастся ли закончить этот сезон, зависит от пандемии. Мы сейчас ничего не можем сделать. Как только вакцина появится, можно будет всех вакцинировать. Но как решит совет директоров КХЛ, так и будет», — добавил эксперт.

Сезон-2020/21 КХЛ стартовал 2 сентября.

Ранее стало известно, что несколько матчей «Йокерита» в КХЛ отложено из-за возможного заболевания коронавирусом в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить