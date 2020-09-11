Несколько матчей «Йокерита» в КХЛ отложено из-за возможного заболевания COVID-19 в команде

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом», который был запланирован на 11 сентября, не состоится из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Йокерита», игроки команды помещены на карантин из-за возможного инфицирования коронавирусом в предыдущей игре с нижнекамским «Нефтехимиком» (6:0), прошедшей 9 сентября. Недавно в клубе из Нижнекамска произошла вспышка COVID-19.

При этом отмечается, что 10 сентября все игроки и персонал «Йокерита» сдали отрицательные тесты на коронавирус, но в соответствии с инструкциями финских властей хоккеисты были помещены на 14-дневный карантин из-за возможного контакта с заболевшим.

Таким образом, также будут перенесены матчи с череповецкой «Северсталью», магнитогорским «Металлургом», подольским «Витязем» и московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что президент ФК «Наполи» Аурелио де Лаурентис заболел коронавирусом.