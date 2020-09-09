Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бегуньи Семени к World Athletics

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 м Кастер Семени к Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) относительно допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

«Тестостерон — основной фактор, который определяет уровень спортивных достижений в лёгкой атлетике у разных полов. Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS), женщины с вариантом гена 46 XY DSD обладают сопоставимым с мужчинами уровнем тестостерона. Это даёт им конкурентное преимущество в соревновании. Основываясь на этих выводах, решение CAS не может быть оспорено», — гласит сообщение суда.

Согласно правилам, действующим с весны 2018 года, для участия в соревнованиях уровень тестостерона легкоатлеток не должен превышать отметки в пять наномоль на литр. В качестве решения спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона было предложено его снизить до требуемого. Легкоатлетка из ЮАР требовала признать правила незаконными, поскольку они носят дискриминационный характер.

Ранее Почётный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов заявил, что не понимает действий главы World Athletics Себастьяна Коу.