Смирнов: я не понимаю действий главы World Athletics Коу

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Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов раскритиковал позицию президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу в отношении скандала вокруг российской лёгкой атлетики.
Смирнов: я не понимаю действий главы World Athletics Коу
  • РИА Новости

«Позиция, которую занимает президент World Athletics, абсолютно недопустима. На глазах разрушается одна из самых великих легкоатлетических держав, приносившая экономическую пользу и международной федерации. Я не понимаю его действий. Что должен был в такой ситуации сделать любой руководитель? Он должен был попытаться лично во всём разобраться. Согласовать встречу с главой государства, прыгнуть в самолёт и прилететь. Надо было собрать спортсменов, тренеров, не замешанных в допинге, выслушать их, разобраться в том, что происходит. Да, мы сами допустили много ошибок, я абсолютно согласен с этим, но это другой вопрос. Я знал всех президентов World Athletics, начиная с Дэвида Сесила, маркиза Эксетера, с которым у меня были великолепные отношения. Но Коу же совершает множество ошибок, не говоря о том, что к нему вообще много вопросов», — цитирует Смирнова ТАСС. 

Из-за допингового скандала World Athletics приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики, а также выдачу нейтрального статуса отечественным легкоатлетам.

Ранее легкоатлетка Лашманова установила мировой рекорд на ЧР, который не будет ратифицирован.

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