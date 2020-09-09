Тренер «Далласа» объяснил замену российского вратаря Худобина в матче с «Вегасом»
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«Антон был единственной причиной, по которой счёт был 0:3. Без него он был бы 0:6. В такой момент ты ставишь в ворота дебютанта в надежде, что это сможет как-то зажечь команду. Третий период удался нам лучше», — цитирует Боунесса сайт НХЛ.
Худобин пропустил три шайбы и отразил 24 броска. В третьем периоде его заменил Джэйк Эттингер.
Ранее сообщалось, что «Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом».