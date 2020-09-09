Тренер «Далласа» объяснил замену российского вратаря Худобина в матче с «Вегасом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс объяснил решение заменить российского вратаря команды Антона Худобина после двух периодов второго матча финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (0:3).

«Антон был единственной причиной, по которой счёт был 0:3. Без него он был бы 0:6. В такой момент ты ставишь в ворота дебютанта в надежде, что это сможет как-то зажечь команду. Третий период удался нам лучше», — цитирует Боунесса сайт НХЛ.

Худобин пропустил три шайбы и отразил 24 броска. В третьем периоде его заменил Джэйк Эттингер.

Ранее сообщалось, что «Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом».