«Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Голден Найтс» отличились Пол Штястны, Вильям Карлссон и Томаш Носек.

Российские форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями, а голкипер Антон Худобин отразил 24 броска.

Таким образом, «Вегас» сравнял счёт в серии — 1:1.

Ранее сообщалось, что шайба и четыре передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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