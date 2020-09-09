«Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе «Голден Найтс» отличились Пол Штястны, Вильям Карлссон и Томаш Носек.
Российские форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями, а голкипер Антон Худобин отразил 24 броска.
Таким образом, «Вегас» сравнял счёт в серии — 1:1.
Ранее сообщалось, что шайба и четыре передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.