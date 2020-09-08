Дабл-дабл Леонарда и 32 очка Джорджа помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» в матче плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Леонарда и 32 очка Джорджа помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» в матче плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 113:107 в пользу команды из Лос-Анджелеса. 

Самым результативным игроком «Клипперс» стал Пол Джордж, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов в активе Кавая Леонарда.

В составе «Денвера» дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов в свой актив записал Никола Йокич. Майкл Портер — младший оформил дабл-дабл из 18 очков и десяти подборов. Джамал Мюррей набрал 14 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Клипперс». Вторая игра состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что 27 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Торонто» и повести в серии плей-офф НБА.

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