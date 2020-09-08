27 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Торонто» и повести в серии плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
27 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Торонто» и повести в серии плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 111:89 в пользу «Селтикс».

Самым результативным игроком «Бостона» стал Джайлен Браун, набравший 27 очков. Ещё 21 очко в активе Кембы Уокера. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 18 очков и десяти подборов.

За «Торонто» 18 очков набрал Фред Ванвлит. Ещё 16 очков в активе Нормана Паувелла. По десять очков набрали Паскаль Сиакам, Кайл Лоури и Мэтт Томас.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Бостона». Шестая игра состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Хьюстон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.

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