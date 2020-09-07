«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

В матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс».

Матч, проходивший в комплексе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершился со счётом 117:109 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, десяти подборов и четырёх передач. Леброн Джеймс также сделал дабл-дабл из 28 очков, 11 подборов и девяти передач.

У «Хьюстона» самым результативным стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший два подбора и семь передач.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» в овертайме победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА.