«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

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В матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс».
«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Матч, проходивший в комплексе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершился со счётом 117:109 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, десяти подборов и четырёх передач. Леброн Джеймс также сделал дабл-дабл из 28 очков, 11 подборов и девяти передач.

У «Хьюстона» самым результативным стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший два подбора и семь передач. 

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» в овертайме победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА.

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