«Лейкерс» обыграл «Хьюстон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
- Reuters
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Матч, проходивший в комплексе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершился со счётом 117:109 в пользу «Лейкерс».
Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, десяти подборов и четырёх передач. Леброн Джеймс также сделал дабл-дабл из 28 очков, 11 подборов и девяти передач.
У «Хьюстона» самым результативным стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший два подбора и семь передач.
Счёт в серии стал 1:1.
Ранее сообщалось, что «Милуоки» в овертайме победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА.