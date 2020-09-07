«Милуоки» в овертайме победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 118:115 в пользу команды из Висконсина.

В начале второй четверти «Бакс» лишились лидера команды, греческого форварда Янниса Адетокунбо, получившего травму голеностопа. До уход с площадки он успел набрать 19 очков.

По итогам матча самым результативным в составе «Милуоки» стал Крис Миддлтон, набравший 36 очков. Ещё по 14 очков в активе Брука Лопеса и Эрика Блэдсо.

За «Майами» дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов оформил Бэм Адебайо. Ещё 20 очков команде принёс Данкан Робинсон.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Хит». Пятая игра серии состоится 9 сентября.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Клипперс» в плей-офф НБА.