Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Клипперс» в плей-офф НБА

В матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс».

Встреча завершилась победой «Денвера» со счетом 110:101.

Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал Джамал Маррей, набравший 27 очков. На счету сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов.

У «Клипперс» больше всех набрал Пол Джордж — 22 очка.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.