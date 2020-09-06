Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Клипперс» в плей-офф НБА
- Reuters
- © Kim Klement-USA TODAY Sports
Встреча завершилась победой «Денвера» со счетом 110:101.
Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал Джамал Маррей, набравший 27 очков. На счету сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов.
У «Клипперс» больше всех набрал Пол Джордж — 22 очка.
Счёт в серии стал 1:1.
Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.