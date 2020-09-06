Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Клипперс» в плей-офф НБА

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В матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс».
Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Клипперс» в плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча завершилась победой «Денвера» со счетом 110:101.

Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал Джамал Маррей, набравший 27 очков. На счету сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов.

У «Клипперс» больше всех набрал Пол Джордж — 22 очка.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.

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