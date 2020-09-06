«Торонто» победил «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» одержали победу над «Бостон Селтикс».

Встреча завершилась победой баскетболистов из Канады со счётом 100:93.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. У «Селтикс» аналогичным достижением отметился Джейсон Тейтум — 24 очка и десять подборов.

Эта победа позволила «Торонто» сравнять счёт в серии полуфинала Восточной конференции — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Лейкерс» в плей-офф НБА, «Милуоки» уступил «Майами».